Три итальянских клуба интересуются Кришито

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Три итальянских клуба интересуются Кришито

Защитник "Зенита" Доменико Кришито может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает Calciomercato, футболист не против вернуться в "Дженоа", но клуб, скорее всего, не потянет его зарплату. Также в услугах игрока заинтересованы "Интер" и "Наполи".

Действующее соглашение Кришито с "Зенитом" истекает летом 2018 года.

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