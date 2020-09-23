Три итальянских клуба поборются за защитника "Реала"
Защитник "Реала" Начо Фернандес может продолжить карьеру в Италии.
По сведениям Goal.com, на 30-летнего испанца претендуют "Милан", "Наполи" и "Рома". Отмечается, что сам футболист заинтересован в смене клуба.
Начо является воспитанником "Реала" и дебютировал за основную команду в 2011 году. За это время он провел 200 матчей, забил 11 голов и отдал 7 ассистов.
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|26
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|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
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|6
|Наполи
|26
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|7
|Милан
|27
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|Парма
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|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
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|Сассуоло
|26
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|Фиорентина
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|Удинезе
|26
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|Торино
|26
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|Сампдория
|26
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|Лечче
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