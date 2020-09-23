Три итальянских клуба поборются за защитника "Реала"

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Три итальянских клуба поборются за защитника "Реала"

Защитник "Реала" Начо Фернандес может продолжить карьеру в Италии.

По сведениям Goal.com, на 30-летнего испанца претендуют "Милан", "Наполи" и "Рома". Отмечается, что сам футболист заинтересован в смене клуба.

Начо является воспитанником "Реала" и дебютировал за основную команду в 2011 году. За это время он провел 200 матчей, забил 11 голов и отдал 7 ассистов.

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