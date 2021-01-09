Три итальянских клуба поспорят за Кокорина

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Три итальянских клуба поспорят за Кокорина

Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин пользуется спросом на итальянском трансферном рынке, утверждает "Матч ТВ".

По информации источника, интерес к 29-летнему футболисту проявляют "Рома", "Фиорентина" и "Болонья".

Рыночная стоимость скандального россиянина оценивается в 4,5 миллиона евро. Его контракт с "красно-белыми" рассчитан до 2023 года.

Кокорин отличился 2 голами и 2 ассистами в 10 матчах текущего сезона.

Не пропустите: Карпин выступил против перехода Кокорина в "Ростов" из-за его дружбы с Мамаевым. | http://soccernews.ru
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