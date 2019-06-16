Три итальянских топ-клуба нацелились на Сери

"Интер", "Милан" и "Наполи" проявляют интерес к ивуарийскому полузащитнику "Фулхэма" Жану-Мишелю Сери, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, итальянские клубы хотят приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Фаворитом в борьбе за хавбека является "Наполи". Также ивуариец входит в сферу интересов "Монако". Сери решил покинуть "Фулхэм", так как клуб вылетел в Чемпионшип.

Стоит отметить, что летом 2018 года хавбек был близок к переходу в "Барселону", но его трансфер сорвался.

В минувшем сезоне 27-летний Сери провел за "Фулхэм" 32 матча во всех турнирах и забил 1 гол.

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