Три итальянских топ-клуба нацелились на Сери

Теги интер миланмиланнаполифулхэмжан-мишель сери

Три итальянских топ-клуба нацелились на Сери

"Интер", "Милан" и "Наполи" проявляют интерес к ивуарийскому полузащитнику "Фулхэма" Жану-Мишелю Сери, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, итальянские клубы хотят приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Фаворитом в борьбе за хавбека является "Наполи". Также ивуариец входит в сферу интересов "Монако". Сери решил покинуть "Фулхэм", так как клуб вылетел в Чемпионшип. 

Стоит отметить, что летом 2018 года хавбек был близок к переходу в "Барселону", но его трансфер сорвался.

В минувшем сезоне 27-летний Сери провел за "Фулхэм" 32 матча во всех турнирах и забил 1 гол.

Не пропустите: "Аталанта" близка к покупке трансферной цели "Спартака". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ решил продать Неймара

ПСЖ решил продать Неймара

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов