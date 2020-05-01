Три итальянских топ-клуба поборются за трансферную цель ПСЖ

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Три итальянских топ-клуба поборются за трансферную цель ПСЖ

В борьбу за форварда "Лиона" Мемфиса Депая включились ещё три клуба, сообщает Calciomercato.

Ранее стало известно об интересе к звёздному голландцу со стороны ПСЖ. Теперь же в число претендентов на игрока добавились "Рома", "Милан" и "Лацио".

Контракт 26-летнего нападающего с "ткачами" истекает в 2021 году. Его рыночная стоимость оценивается в 44 миллиона евро.

В текущем сезоне Депай забил 14 голов и сделал 2 ассиста в 18 матчах в составе "Лиона".

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