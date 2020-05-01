Три итальянских топ-клуба поборются за трансферную цель ПСЖ
В борьбу за форварда "Лиона" Мемфиса Депая включились ещё три клуба, сообщает Calciomercato.
Ранее стало известно об интересе к звёздному голландцу со стороны ПСЖ. Теперь же в число претендентов на игрока добавились "Рома", "Милан" и "Лацио".
Контракт 26-летнего нападающего с "ткачами" истекает в 2021 году. Его рыночная стоимость оценивается в 44 миллиона евро.
В текущем сезоне Депай забил 14 голов и сделал 2 ассиста в 18 матчах в составе "Лиона".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16