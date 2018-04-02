Три итальянских топ-клуба поборются за Видаля

Хавбек "Баварии" Артуро Видаль может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает Tuttomercatoweb, в услугах футболиста заинтересованы "Интер", "Милан" и "Рома".

В текущем сезоне Видаль провел 34 матча, забил 6 голов и отдал три ассиста.

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