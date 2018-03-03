Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала поразил ворота "Лацио" в матче 27-го тура чемпионата Италии.

Аргентинский форвард огорчил "орлов" на 93-й минуте встречи, принеся своей команде минимальную победу.

Как сообщает Opta, три из шести последних голов Дибалы в Серии А были забиты в компенсированное время. | http://soccernews.ru