"Три из трех в этом году". Дзюба прокомментировал победный матч "Зенита"

"Зенит" в твиттере опубликовал видео из раздевалки после победного матча Кубка России со "Спартаком" (2:1). Нападающий клуба Артем Дзюба высказался о встрече.

"Важнейшая. Три из трех в этом году (речь идет о победах "Зенита" над "Спартаком" в текущем сезоне)", - сказал футболист.

Ранее "сине-бело-голубые" досрочно стали чемпионами России.

В финале "Зенит" встретится с "Химками". Матч пройдет 25 июля в Екатеринбурге.

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