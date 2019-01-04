Три известных топ-тренера попали в сферу интересов "Бенфики"
"Бенфика" приступила к поиску нового наставника на место уволенного Руи Витории.
Как сообщают местные СМИ, на должность тренера "орлов" претендуют Арсен Венгер, Жозе Моуринью и Леонарду Жардим. Напомним, что прошлыми местами работы этих специалистов были "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Монако" соответственно.
После 15 туров "Бенфика" идет на 3-й позиции в чемпионате и отстает от лидирующего "Порту" на 7 пунктов.
В 1/16 финала Лиги Европы "Бенфика" сразится с "Галатасараем".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|34
|88
|2
|Бенфика
|34
|81
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|78
|4
|Брага
|34
|75
|5
|Рио Аве
|34
|51
|6
|Дешпортиво Чавес
|34
|47
|7
|Маритиму
|34
|47
|8
|Боавишта
|34
|45
|9
|Витория Гимарайнш
|34
|43
|10
|Портимоненсе
|34
|38
|11
|КД Тондела
|34
|38
|12
|Белененсиш
|34
|37
|13
|Дешпортиво Авеш
|34
|34
|14
|Витория Сетубал
|34
|32
|15
|Морейренсе ФК
|34
|32
|16
|Фейренсе
|34
|31
|17
|Пасуш де Феррейра
|34
|30
|18
|Эшторил
|34
|30