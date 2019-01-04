Три известных топ-тренера попали в сферу интересов "Бенфики"

1 Теги бенфикажозе моуриньюлеонарду жардимарсен венгер

Три известных топ-тренера попали в сферу интересов "Бенфики"

"Бенфика" приступила к поиску нового наставника на место уволенного Руи Витории.

Как сообщают местные СМИ, на должность тренера "орлов" претендуют Арсен Венгер, Жозе Моуринью и Леонарду Жардим. Напомним, что прошлыми местами работы этих специалистов были "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Монако" соответственно.

После 15 туров "Бенфика" идет на 3-й позиции в чемпионате и отстает от лидирующего "Порту" на 7 пунктов.

В 1/16 финала Лиги Европы "Бенфика" сразится с "Галатасараем".

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Моуриньо точно не пойдёт эту помойку тренировать,его сердце-это Порту.Венгер-это ну более-менее, но Венгер сам вряд-ли захочет.Жардим норм вариант,хорошо работает с молодняком,да и Бенфика каждый год боится за чемпионство и попадание в лч.Это не лига 1,где ПСЖ к январю чемпионство оформляет,тут живая конкуренция между 4-5 командами,да и осечки лидеров не редкость, это лучший вариант для орлов

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