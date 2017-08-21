Три клуба АПЛ интересуются бывшим форвардом "Спартака"

Нападающий "Лорьяна" Абдул Уорис может перебраться на Туманный Альбион, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, в услугах 25-летнего ганца заинтересованы сразу три клуба АПЛ - "Вест Хэм", "Вест Бромвич" и "Бернли".

"Лорьян" готов продать Уориса, который известен по выступлениям за московский "Спартак", за 13 миллионов евро.

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