Три клуба АПЛ интересуются защитником "Шахтёра"

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Три клуба АПЛ интересуются защитником "Шахтёра"

Три клуба английской Премьер-лиги поборются за защитника "Шахтёра" Ивана Ордеца.

Как сообщают украинские СМИ, заинтересованность в услугах 25-летнего центрбека проявляют "Брайтон", "Кристал Пэлас" и "Ньюкасл".

В этом сезоне Ордец сыграл за "Шахтёр" 19 матчей и сделал 1 результативную передачу.

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