Три клуба АПЛ нацелились на Чалова

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Три клуба АПЛ нацелились на Чалова

Сразу три английских клуба проявляют интерес к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, сообщает Mirror.

По сведениям издания, российский футболист входит в сферу интересов "Брайтона", "Вест Хэма" и "Кристал Пэласа". Сумма возможного трансфера может составить около 30 миллионов евро.

Напомним, что летом 2019 года "Кристал Пэлас" предлагал за Чалова 20 миллионов евро, но получил отказ.

В нынешнем сезоне 21-летний Чалов провел за ЦСКА 31 матч во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Журналист Карпов раскрыл детали несостоявшегося трансфера Чалова в "Кристал Пэлас". | http://soccernews.ru

 
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