Три клуба АПЛ нацелились на форварда "Гамбурга"

Нападающий "Гамбурга" Янн-Фьете Арп стал трансферной целью трёх клубов АПЛ, сообщает Mirror.

По сведениям издания, в услугах 17-летнего немца заинтересованы "Челси", "Тоттенхэм" и "Эвертон".

Напомним, что контракт Арпа с "Гамбургом" истекает летом 2018 года. В этом сезоне юный форвард забил 2 гола в 8 матчах за "динозавров".

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