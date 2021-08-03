Три клуба АПЛ поборются за Асенсио

Фото: инстаграм Марко Асенсио/Автор неизвестен

Полузащитник мадридского "Реала" Марко Асенсио может перебраться в английскую Премьер-лигу, сообщает Fichajes.

По сведениям источника, интерес к футболисту проявляют "Эвертон", "Лидс" и "Лестер". "Реал" может согласиться продать игрока, если получит интересное предложение.

В прошлом сезоне 25-летний Асенсио провел за "Реал" 48 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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