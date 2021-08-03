Три клуба АПЛ поборются за Асенсио

Теги эвертонлидс юнайтедлестер ситиреал мадридмарко асенсио

Три клуба АПЛ поборются за Асенсио

Фото: инстаграм Марко Асенсио/Автор неизвестен

Полузащитник мадридского "Реала" Марко Асенсио может перебраться в английскую Премьер-лигу, сообщает Fichajes.

По сведениям источника, интерес к футболисту проявляют "Эвертон", "Лидс" и "Лестер". "Реал" может согласиться продать игрока, если получит интересное предложение.

В прошлом сезоне 25-летний Асенсио провел за "Реал" 48 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Роналду хочет вернуться в "Реал". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Байер" вернулся к переговорам по Азмуну

"Байер" вернулся к переговорам по Азмуну

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов