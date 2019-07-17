Три клуба АПЛ поборются за хавбека "Милана"

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Три клуба АПЛ поборются за хавбека "Милана"

Хавбек "Милана" Франк Кессье имеет три предложения от клубов АПЛ.

Как сообщает Tuttosport, борьбу за 22-летнего ивуарийца ведут "Вест Хэм", "Тоттенхэм" и "Эвертон". Отмечается, что "россонери" требует за игрока не менее 40 миллионов евро.

По сведениям источника, "Милан" на замену Кессье подпишет Исмаэля Беннасера из "Эмполи".

В прошлом сезоне Кессье провел 42 игры, в которых отметился 8 голами и двумя ассистами.

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