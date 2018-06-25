Три клуба АПЛ поборются за хавбека сборной Австралии

Теги хаддерсфилд таунаарон муйэвертонсаутгемптонвест хэм юнайтед

Три клуба АПЛ поборются за хавбека сборной Австралии

Полузащитник "Хаддерсфилда" Аарон Муй пользуется спросом среди других клубов АПЛ.

За 27-летнего игрока сборной Австралии готовы побороться "Эвертон", "Саутгемптон" и "Вест Хэм".

Также за Муем, трансферная стоимость которого оценивается в 20,5 миллионов евро, следят неназванные клубы из Италии и Франции.

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