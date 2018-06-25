Три клуба АПЛ поборются за хавбека сборной Австралии

Полузащитник "Хаддерсфилда" Аарон Муй пользуется спросом среди других клубов АПЛ.

За 27-летнего игрока сборной Австралии готовы побороться "Эвертон", "Саутгемптон" и "Вест Хэм".

Также за Муем, трансферная стоимость которого оценивается в 20,5 миллионов евро, следят неназванные клубы из Италии и Франции.

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