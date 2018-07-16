Три клуба АПЛ поборются за хавбека сборной Колумбии

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Три клуба АПЛ поборются за хавбека сборной Колумбии

Полузащитник "Бока Хуниорс" Вильмар Барриос заинтересовал несколько клубов АПЛ, сообщает TyC Sports.

По информации источника, за 24-летнего хавбека сборной Колумбии готовы побороться "Челси", "Тоттенхэм" и "Эвертон".

Стоит отметить, что в контракте Барриоса с "Бока Хуниорс" прописана сумма отступных в размере 18 миллионов евро.

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