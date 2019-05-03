Три клуба АПЛ поборются за Рабьо

Хавбек ПСЖ Адриан Рабьо, скорее всего, продолжит карьеру в Англии.

Как сообщает Daily Mirror, борьбу за 24-летнего француза ведут "Арсенал", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что предстоящим летом у игрока истекает соглашение с ПСЖ. Из-за отказа продлевать контракт клуб отстранил футболиста от тренировок.

В этом сезоне Рабьо провел 20 игр, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.

Читайте также: "Ювентус" хочет купить Рабьо этим летом. | http://soccernews.ru