Три клуба АПЛ поборются за Смоллинга

Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг, находящийся в аренде в "Роме", может вернуться в Англию.

По сведениям Mirror, переговоры с 30-летним футболистом ведут "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Эвертон". Отметим, что "МЮ" готов расстаться с игроком.

Смоллинг находится в аренде в "Роме" с прошлого лета, однако все идет к тому, что "волки" не будут выкупать игрока.

В текущем сезоне Смоллинг провел 28 матчей, в которых забил два гола и отдал один ассист.

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