Три клуба АПЛ поспорят летом за Коутиньо

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Три клуба АПЛ поспорят летом за Коутиньо

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо, выступающий на правах аренды за "Баварию", скорее всего, вернётся в АПЛ.

По информации Mundo Deportivo, бразилец не хочет переходить в ПСЖ или "Интер", надеясь летом трудоустроиться в Премьер-лиге.

Бороться за экс-хавбека "Ливерпуля" готовы "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Фаворитом на сегодняшний день считаются "шпоры", которые могут включить в сделку по Коутиньо трансферную цель "Барсы" Танги Ндомбеле.

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