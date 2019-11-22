Три клуба АПЛ поспорят за полузащитника "Чикаго Файр"

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Три клуба АПЛ поспорят за полузащитника "Чикаго Файр"

Хавбек "Чикаго Файр" Николас Гайтан может в скором времени вернуться в Европу, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, аргентинец пользуется серьёзным спросом в АПЛ, где на него претендуют "Вест Хэм", "Астон Вилла" и "Шеффилд Юнайтед".

В декабре 31-летний футболист станет свободным агентом, поэтому достанется новому клубу бесплатно.

Рыночная стоимость игрока - 5 миллионов евро. До МЛС Гайтан выступал за "Бока Хуниорс", "Атлетико", "Бенфику" и "Далянь Ифан".

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