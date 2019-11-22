Три клуба АПЛ поспорят за полузащитника "Чикаго Файр"
Хавбек "Чикаго Файр" Николас Гайтан может в скором времени вернуться в Европу, сообщает The Guardian.
По сведениям издания, аргентинец пользуется серьёзным спросом в АПЛ, где на него претендуют "Вест Хэм", "Астон Вилла" и "Шеффилд Юнайтед".
В декабре 31-летний футболист станет свободным агентом, поэтому достанется новому клубу бесплатно.
Рыночная стоимость игрока - 5 миллионов евро. До МЛС Гайтан выступал за "Бока Хуниорс", "Атлетико", "Бенфику" и "Далянь Ифан".
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|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
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|12
|17
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|Арсенал Лондон
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|Манчестер Юнайтед
|12
|16
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|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
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|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
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|Кристал Пэлас
|12
|15
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|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
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|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7