Три клуба АПЛ поспорят за Рэмзи

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Три клуба АПЛ поспорят за Рэмзи

Фото инстаграм Аарона Рэмзи

На полузащитника туринского "Ювентуса" Аарона Рэмзи есть спрос в английской Премьер-лиге, пишет Talksport.

По информации источника, за 31-летнего футболиста ведут борьбу "Ньюкасл", "Астон Вилла" и "Кристал Пэлас".

Рыночная стоимость валлийского хавбека оценивается в 5 миллионов евро.

В текущем сезоне Рэмзи сыграл за "Ювентус" всего 5 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: Аллегри рассказал о будущем Рэмзи в "Ювентусе". | http://soccernews.ru
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