Три клуба АПЛ поспорят за защитника "Аталанты"

Теги аталантатимоти кастаньтоттенхэмлестер ситивест хэм юнайтедтрансферы

Три клуба АПЛ поспорят за защитника "Аталанты"

Правый защитник "Аталанты" Тимоти Кастань привлёк внимание сразу трёх клубов английской Премьер-лиги.

По информации журналиста Николо Скиры, на бельгийского фулбека нацелились "Тоттенхэм", "Лестер" и "Вест Хэм".

Сам 24-летний футболист хочет попробовать свои силы в АПЛ, поэтому его переезд на Туманный Альбион вполне возможен.

Кастань выступает за "Аталанту" с 2017 года, в текущем сезоне забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 19 матчах. Его рыночная стоимость - 16 миллионов евро.

Не пропустите: Пять клубов АПЛ поспорят за хавбека "Ливерпуля" Лаллану. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Президент Ла Лиги назвал дату начала следующего сезона в Испании

Президент Ла Лиги назвал дату начала следующего сезона в Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов