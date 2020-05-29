Три клуба АПЛ поспорят за защитника "Аталанты"

Правый защитник "Аталанты" Тимоти Кастань привлёк внимание сразу трёх клубов английской Премьер-лиги.

По информации журналиста Николо Скиры, на бельгийского фулбека нацелились "Тоттенхэм", "Лестер" и "Вест Хэм".

Сам 24-летний футболист хочет попробовать свои силы в АПЛ, поэтому его переезд на Туманный Альбион вполне возможен.

Кастань выступает за "Аталанту" с 2017 года, в текущем сезоне забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 19 матчах. Его рыночная стоимость - 16 миллионов евро.

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