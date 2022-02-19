Три клуба АПЛ поспорят за защитника ПСЖ Кимпембе

Фото инстаграм Преснеля Кимпембе

Английские клубы заинтересованы в трансфере центрального защитника ПСЖ Преснеля Кимпембе, утверждает Get French Football News.

По информации источника, в число претендентов на 26-летнего француза входят "Челси", "Тоттенхэм" и "Ньюкасл".

Парижане в случае ухода своего воспитанника намерены приобрести футболиста "Наполи" Калиду Кулибали.

В текущем сезоне Кимпембе сыграл за ПСЖ 29 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.

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