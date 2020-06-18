Три клуба АПЛ претендуют на Шика

Нападающий "Ромы" Патрик Шик может продолжить карьеру в АПЛ.

По сведениям La Gazzetta dello Sport, борьбу за 24-летнего чеха ведут "Ньюкасл", "Тоттенхэм" и "Эвертон".

Контракт игрока с "Ромой" действует до лета 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

В этом сезоне Шик находится в аренде в "РБ Лейпциг", за который провел 25 игр, забил 10 голов и отдал 3 ассиста.

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