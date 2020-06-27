Три клуба АПЛ претендуют на защитника "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Жан-Клер Тодибо может продолжить карьеру в АПЛ.

По сведениям Mundo Deportivo, в услугах 20-летнего француза заинтересованы "Саутгемптон", "Уотфорд" и "Эвертон".

Напомним, что каталонцы готовы отпустить игрока этим летом. Его трансферная стоимость оценивается в 9 миллионов евро.

В этом сезоне Тодибо на правах аренды выступал за "Шальке", где провел 10 игр.

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