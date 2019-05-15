Три клуба АПЛ ведут борьбу за Дзюбу

Форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает "Федеральное агентство новостей".

По информации источника, на 30-летнего россиянина претендуют "Эвертон", "Кристал Пэлас" и "Саутгемптон". Фаворитом на сегодняшний день считаются лондонские "орлы".

Проблемой могут стать финансовые требования "сине-бело-голубых", которые оценивают своего лидера в 18 миллионов евро. Клубы АПЛ хотели бы усилиться нападающим за сумму в районе 10-12 миллионов.

В текущем сезоне Дзюба сыграл за "Зенит" 36 матчей, забил 13 голов и сделал 16 ассистов. Его контракт с питерской командой истекает в 2020 году. Стоимость игрока оценивается в 13 миллионов евро.

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