Три клуба АПЛ ведут борьбу за форварда "РБ Лейпциг" Жана-Кевина Огюстена, сообщает The Sun.

По сведениям издания, в услугах 21-летнего француза заинтересованы "Эвертон", "Вулверхэмптон" и "Саутгемптон".

"Быки" готовы расстаться с воспитанником ПСЖ, если за него предложат не менее 43 миллионов евро.

В текущем сезоне Огюстен сыграл за "РБ Лейпциг" 24 матча и забил 8 голов. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 25 миллионов евро.

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