Три клуба АПЛ ведут борьбу за Коутиньо

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Три клуба АПЛ ведут борьбу за Коутиньо

На полузащитника Филиппе Коутиньо есть серьёзный спрос в английской Премьер-лиге, утверждает France Football.

По сведениям издания, на звёздного бразильца претендуют сразу три клуба АПЛ - "Ньюкасл", "Тоттенхэм" и "Эвертон".

Окружение 27-летнего футболиста советует ему присоединиться к "сорокам", но окончательное решение на этот счёт ещё не принято.

Напомним, что Коутиньо уже выступал в Англии за "Ливерпуль". Сейчас хавбек играет в аренде в "Баварии", а права на него принадлежат "Барселоне".

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