Три клуба АПЛ ведут борьбу за Промеса

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Три клуба АПЛ ведут борьбу за Промеса

Вингер "Спартака" Квинси Промес может перебраться в АПЛ.

Как сообщает английская пресса, в услугах игрока заинтересованы "Ньюкасл", "Саутгемптон" и "Эвертон". Напомним, что "святые" пытались заполучить голландца еще зимой, однако "Спартак" отклонил 28-миллионное предложение.

В прошедшем сезоне на счету Промеса 21 гол и 10 ассистов в 38 матчах.

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