Три клуба АПЛ заинтересованы в нападающем "Манчестер Юнайтед"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд летом может сменить клуб.

Как сообщает Tribalfootball, борьбу за 20-летнего игрока ведут "Ньюкасл", "Лестер" и "Эвертон". Отмечается, что речь идет об аренде футболиста.

В прошедшем сезоне на счету Рэшфорда 13 голов и 9 ассистов в 52 матчах.

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