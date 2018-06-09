Три клуба АПЛ заинтересованы в нападающем "Манчестер Юнайтед"

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Три клуба АПЛ заинтересованы в нападающем "Манчестер Юнайтед"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд летом может сменить клуб.

Как сообщает Tribalfootball, борьбу за 20-летнего игрока ведут "Ньюкасл", "Лестер" и "Эвертон". Отмечается, что речь идет об аренде футболиста.

В прошедшем сезоне на счету Рэшфорда 13 голов и 9 ассистов в 52 матчах.

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