Три клуба АПЛ заинтересованы в подписании Гетце

Теги марио гётцеборуссия дортмундарсенал лондонвест хэм юнайтедэвертон

Три клуба АПЛ заинтересованы в подписании ГетцеСразу три клуба английской Премьер-Лиги заинтересованы в подписании полузащитника дортмундской "Боруссии" Марио Гетце.

Так, по сведениям SkySports, предпринять попытки подписать 26-летнего хавбека "шершней" готовы лондонские "Арсенал" и "Вест Хэм", а также "Эвертон".

В завершившемся сезоне Гетце забил 2 мяча и сделал 7 результативных передач в 32 матчах за "Боруссию". Его трансфер оценивается в 25 миллионов евро.

Напомним, дортмундская "Боруссия" нацелилась на молодую звезду из Лиги 1. | soccernews.ru

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