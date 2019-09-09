Три клуба АПЛ заинтересованы в услугах Дзюбы

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Три клуба АПЛ заинтересованы в услугах Дзюбы

"Кристал Пэлас", "Эвертон" и "Вулверхэмптон" проявляют интерес к нападающему "Зенита" Артему Дзюбе, сообщает Федеральное Агентство Новостей.

По сведениям источника, скауты английских клубов следили за Дзюбой во время матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Шотландией (2:1), в которой форвард отметился голом. Игра россиянина произвела приятное впечатление на представителей клубов английской Премьер-лиги.

Ранее Дзюба неоднократно заявлял, что хочет попробовать свои силы в АПЛ.

В нынешнем сезоне 31-летний Дзюба провел за "Зенит" девять матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

Не пропустите: Дзюба вошёл в тройку лучших бомбардиров в истории сборной России. | http://soccernews.ru
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