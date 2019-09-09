Три клуба АПЛ заинтересованы в услугах Дзюбы
"Кристал Пэлас", "Эвертон" и "Вулверхэмптон" проявляют интерес к нападающему "Зенита" Артему Дзюбе, сообщает Федеральное Агентство Новостей.
По сведениям источника, скауты английских клубов следили за Дзюбой во время матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Шотландией (2:1), в которой форвард отметился голом. Игра россиянина произвела приятное впечатление на представителей клубов английской Премьер-лиги.
Ранее Дзюба неоднократно заявлял, что хочет попробовать свои силы в АПЛ.
В нынешнем сезоне 31-летний Дзюба провел за "Зенит" девять матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1