Три клуба борются за экс-хавбека "Зенита" Маркизио

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Три клуба борются за экс-хавбека "Зенита" Маркизио

У бывшего полузащитника "Зенита" Клаудио Маркизио есть три варианта продолжения карьеры, сообщает итальянская пресса.

Заключить контракт с 33-летним футболистом готовы "Монако", "Рейнджерс" и "Фламенго".

Также отмечается, что хавбек уже отклонил два предложения - от "Брешии" и "Цзянсу Сунин".

Напомним, что в начале июля Маркизио покинул "Зенит" и сейчас является свободным агентом.

В составе "сине-бело-голубых" итальянец провёл один сезон, сыграл 15 матчей и забил 2 гола.

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