Три клуба борются за экс-хавбека "Зенита" Маркизио
У бывшего полузащитника "Зенита" Клаудио Маркизио есть три варианта продолжения карьеры, сообщает итальянская пресса.
Заключить контракт с 33-летним футболистом готовы "Монако", "Рейнджерс" и "Фламенго".
Также отмечается, что хавбек уже отклонил два предложения - от "Брешии" и "Цзянсу Сунин".
Напомним, что в начале июля Маркизио покинул "Зенит" и сейчас является свободным агентом.
В составе "сине-бело-голубых" итальянец провёл один сезон, сыграл 15 матчей и забил 2 гола.
Не пропустите: "Зенит" определился с предложением Кокорину по новому контракту. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
главное
Лента новостей
-
"Милан" красиво поздравил фанатку, которой исполнилось 100 лет
-
Представитель "Зенита" вошел в руководство Ассоциации европейских клубов
-
Карпин поделился душевным фото с семьей
-
1
Американская футболистка высказалась о скандале с обвинением Роналду в изнасиловании
-
1
Черчесов высказался о возможном совмещении постов в сборной России и одном из клубов
-
Президент "Реала" высказался о неудачном прошлом сезоне
-
Неймар может покинуть ПСЖ в январе
-
Президент РФС выступил против совмещения Черчесова в клубе и сборной
-
"Ливерпуль" начал работать над продлением контракта с Милнером
-
Три клуба борются за экс-хавбека "Зенита" Маркизио
-
ЦСКА нацелился на одного из лучших бомбардиров ФНЛ
-
Президент РФС высказался о возможном возвращении Кокорина и Мамаева в большой футбол
-
"Ювентус" определился с будущим Игуаина
-
Бердыев опроверг наличие переговоров со "Спартаком"
-
Витсель оценил перспективы дортмундской "Боруссии" в Бундеслиге и Лиге Чемпионов
-
Президент РФС подвёл итоги матча Россия - Казахстан
-
Ибрагимович прокомментировал возведение памятника в честь себя
-
Балотелли обратился к Мхитаряну на армянском языке
-
РФС заключил партнёрское соглашение с компанией Галицкого
-
Фекир рассказал, как сорвался его переход в "Ливерпуль"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фламенго
|16
|33
|2
|Сантос
|16
|33
|3
|Сан-Паулу
|17
|31
|4
|Палмейрас
|15
|30
|5
|Коринтианс
|16
|28
|6
|Атлетико Минейро
|16
|27
|7
|Байя
|17
|27
|8
|Интернасьонал
|16
|24
|9
|Ботафого
|16
|23
|10
|Атлетико Паранаенсе
|16
|22
|11
|Гремио
|17
|22
|12
|Гоияс
|16
|21
|13
|Сеара
|16
|20
|14
|Васко да Гама
|16
|20
|15
|Форталеза
|16
|18
|16
|Крузейро
|16
|15
|17
|Чапекоенсе
|16
|14
|18
|Флуминенсе
|15
|12
|19
|КСА
|17
|12
|20
|Аваи
|16
|7