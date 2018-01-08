Три клуба борются за Сандро Рамиреса

Три клуба из испанской Примеры ведут борьбу за вингера "Эвертона" Сандро Рамиреса, который не входит в планы тренерского штаба "ирисок".

На 22-летнего футболиста претендуют "Валенсия", "Севилья" и "Малага". Стоит отметить, что за "анчоусов" полузащитник уже выступал с 2016 по 2017 год.

В этом сезоне Сандро сыграл за "Эвертон" 15 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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