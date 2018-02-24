Три клуба Бундеслиги претендуют на форварда сборной Японии

Теги айнтрахт франкфуртборуссия дортмундштутгартсёя накадзима

Три клуба Бундеслиги претендуют на форварда сборной Японии

Форвард "Портимоненси" Сёя Накадзима может продолжить карьеру в Бундеслиге.

Как сообщает Transfermarketweb, в услугах 23-летнего нападающего сборной Японии заинтересованы "Айнтрахт", дортмундская "Боруссия" и "Штутгарт".

В текущем сезоне Накадзима провел 19 матчей, забил 9 голов и отдал 5 ассистов.

Читайте также: "Челси" готов продать "Боруссии" Батшуайи при одном условии. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Битва на "Олимпико": "Рома" принимает "Милан"

Битва на "Олимпико": "Рома" принимает "Милан"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 24 60
2 Боруссия Дортмунд 23 40
3 Айнтрахт Франкфурт 24 39
4 Байер Леверкузен 23 38
5 РБ Лейпциг 23 38
6 Шальке 23 37
7 Боруссия Менхенгладбах 24 34
8 Хоффенхайм 24 32
9 Ганновер 96 24 32
10 Аугсбург 23 31
11 Герта 24 31
12 Штутгарт 24 30
13 Фрайбург 24 29
14 Вердер Бремен 24 26
15 Вольфсбург 24 25
16 Майнц 05 24 24
17 Гамбург 24 17
18 Кельн 23 14
Полная таблица

топ-5 тегов