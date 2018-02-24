Три клуба Бундеслиги претендуют на форварда сборной Японии

Форвард "Портимоненси" Сёя Накадзима может продолжить карьеру в Бундеслиге.

Как сообщает Transfermarketweb, в услугах 23-летнего нападающего сборной Японии заинтересованы "Айнтрахт", дортмундская "Боруссия" и "Штутгарт".

В текущем сезоне Накадзима провел 19 матчей, забил 9 голов и отдал 5 ассистов.

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