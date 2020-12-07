Три клуба Чемпионшипа ведут борьбу за Сами Хедиру

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Три клуба Чемпионшипа ведут борьбу за Сами Хедиру

Полузащитник туринского "Ювентуса" Сами Хедира может продолжить карьеру в Англии, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, немецкий хавбек привлёк внимание трёх клубов из Чемпионшипа.

В услугах 33-летнего футболиста оказались заинтересованы "Уотфорд", "Норвич" и "Борнмут".

В текущем сезоне Хедира не сыграл за "Ювентус" ни одного матча. Летом он станет свободным агентом. Рыночная стоимость игрока - 4 миллиона евро.

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