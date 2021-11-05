Два клуба досрочно пробились в плей-офф Лиги Европы

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Два клуба досрочно пробились в плей-офф Лиги Европы

Стали известны первые участники плей-офф Лиги Европы сезона 2021/22.

Досрочно в следующий раунд турнира вышли две команды - "Лион" и "Вест Хэм".

Французы набрали 12 очков в группе со "Спартой", "Рейнджерс" и "Брондбю".

В активе англичан 10 баллов в квартете с загребским "Динамо", "Генком" и "Рапидом".

Не пропустите: Ничьи "Локомотива" и "Спартака", яркие победы "Байера" и "Наполи" и камбэк "Генка": все результаты 4-го тура Лиги Европы. | http://soccernews.ru
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