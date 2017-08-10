Три клуба готовы выкупить Серхи Роберто

Полузащитник "Барселоны" Серхи Роберто стал трансферной целью трёх европейских топ-клубов, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, купить 25-летнего испанца хотят "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус", которые готовы выплатить полную сумму отступных за футболиста в размере 40 миллионов евро.

При этом вышеупомянутые клубы обещают Роберто вдвое увеличить его зарплату.

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