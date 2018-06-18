Три клуба готовы выплатить сумму отступных за Мертенса

Сразу три клуба готовы выплатить сумму отступных в 28 миллионов евро за форварда "Наполи" Дриса Мертенса, информирует RMC Sport.

Так, по сведениям источника, в подписании 31-летнего нападающего неаполитанцев заинтересованы гельзенкирхенский "Шальке" и китайские "Гуанчжоу Эвергранд" с "Шанхай Шенхуа". Сам бельгиец намерен продолжить выступления на "Сан-Паоло".

В завершившемся сезоне Мертенс забил 22 мяча и сделал 12 результативных передач в 49 матчах за "Наполи".

Напомним, "Наполи" сократил список кандидатов на пост номер один до двух игроков. | soccernews.ru