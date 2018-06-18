Три клуба готовы выплатить сумму отступных за Мертенса

Теги наполишалькедрис мертенсгуанчжоушанхай шенхуа

Три клуба готовы выплатить сумму отступных за МертенсаСразу три клуба готовы выплатить сумму отступных в 28 миллионов евро за форварда "Наполи" Дриса Мертенса, информирует RMC Sport.

Так, по сведениям источника, в подписании 31-летнего нападающего неаполитанцев заинтересованы гельзенкирхенский "Шальке" и китайские "Гуанчжоу Эвергранд" с "Шанхай Шенхуа". Сам бельгиец намерен продолжить выступления на "Сан-Паоло".

В завершившемся сезоне Мертенс забил 22 мяча и сделал 12 результативных передач в 49 матчах за "Наполи".

Напомним, "Наполи" сократил список кандидатов на пост номер один до двух игроков. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Шестой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 19 июня

Шестой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 19 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 84
2 Шальке 34 63
3 Хоффенхайм 34 55
4 Боруссия Дортмунд 34 55
5 Байер Леверкузен 34 55
6 РБ Лейпциг 34 53
7 Штутгарт 34 51
8 Айнтрахт Франкфурт 34 49
9 Боруссия Менхенгладбах 34 47
10 Герта 34 43
11 Вердер Бремен 34 42
12 Аугсбург 34 41
13 Ганновер 96 34 39
14 Майнц 05 34 36
15 Фрайбург 34 36
16 Вольфсбург 34 33
17 Гамбург 34 31
18 Кельн 34 22
Полная таблица

топ-5 тегов