Три клуба готовы заплатить за Асенсио 100 миллионов евро

Сразу три клуба готовы заплатить за вингера мадридского "Реала" Марко Асенсио 100 миллионов евро, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что побить свои трансферные рекорды по покупкам готовы "Ливерпуль", лондонский "Челси" и мюнхенская "Бавария".

В прошлом сезоне Асенсио забил 11 мячей и сделал 6 результативных передач в 53 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" достиг соглашения по трансферу Мбаппе, переход француза станет самым дорогим в истории футбола. | soccernews.ru