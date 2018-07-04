Три клуба готовы заплатить за Асенсио 100 миллионов евро
Сразу три клуба готовы заплатить за вингера мадридского "Реала" Марко Асенсио 100 миллионов евро, информирует испанская пресса.
Так, сообщается, что побить свои трансферные рекорды по покупкам готовы "Ливерпуль", лондонский "Челси" и мюнхенская "Бавария".
В прошлом сезоне Асенсио забил 11 мячей и сделал 6 результативных передач в 53 матчах за "Реал".
Напомним, "Реал" достиг соглашения по трансферу Мбаппе, переход француза станет самым дорогим в истории футбола. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31