Три клуба интересуются хавбеком "Боруссии"

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Три клуба интересуются хавбеком "Боруссии"

Хавбек дортмундской "Боруссии" Себастьян Роде может покинуть клуб.

Как сообщает Todomercadoweb, футболистом интересуются "Валенсия", "Марсель" и "Сампдория". Отметим, что фаворитом называется итальянский клуб.

Соглашение Роде с клубом рассчитано до лета 2020 года.

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