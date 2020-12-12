Три клуба МЛС поспорят за Озила

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Три клуба МЛС поспорят за Озила

Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил может продолжить карьеру в США, пишет ESPN.

По информации источника, звёздного немца хотят заполучить "Лос-Анджелес Гэлакси", "Ди Си Юнайтед" и "Интер Майами".

Сам футболист готов принять предложение из МЛС, "канониры" также не будут препятствовать его уходу.

32-летний Озил не выходил на поле с марта. "Арсенал" не включил его в заявку на сезон. Летом игрок станет свободным агентом.

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