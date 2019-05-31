Три клуба нацелились на Икарди, которого собирается продать "Интер"

Сразу три клуба проявляют интерес к аргентинскому нападающему "Интера" Мауро Икарди, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, вариант с приобретением футболиста рассматривают "Атлетико", ПСЖ и "Ювентус". Сумма трансфера может составить 70-80 миллионов евро.

Напомним, что продать форварда потребовал новый главный тренер миланского клуба Антонио Конте, которого не устраивают личные качества игрока.

В минувшем сезоне 26-летний Икарди провел за "Интер" 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Интер" убрал снимок Икарди со страниц промо-материалов на официальном сайте клуба. | http://soccernews.ru