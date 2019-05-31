Три клуба нацелились на Икарди, которого собирается продать "Интер"
Сразу три клуба проявляют интерес к аргентинскому нападающему "Интера" Мауро Икарди, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, вариант с приобретением футболиста рассматривают "Атлетико", ПСЖ и "Ювентус". Сумма трансфера может составить 70-80 миллионов евро.
Напомним, что продать форварда потребовал новый главный тренер миланского клуба Антонио Конте, которого не устраивают личные качества игрока.
В минувшем сезоне 26-летний Икарди провел за "Интер" 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: "Интер" убрал снимок Икарди со страниц промо-материалов на официальном сайте клуба. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32