Три клуба опережают "Барселону" в гонке за де Лигтом

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Три клуба опережают "Барселону" в гонке за де Лигтом

"Барселона" уже не является фаворитом в гонке за капитаном "Аякса" Маттейсом де Лигтом, сообщает ESPN.

По сведениям издания, на сегодняшний день гораздо ближе к подписанию голландского защитника находятся "Бавария", "Ювентус" и ПСЖ.

Вышеупомянутые клубы готовы предложить футболисту и его агенту Мино Райоле более выгодные финансовые условия.

Накануне также стало известно, что в борьбу за 19-летнего центрбека включился английский "Ливерпуль".

В текущем сезоне де Лигт сыграл за "Аякс" 55 матчей, забил 7 голов и сделал 4 ассиста. Его стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

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