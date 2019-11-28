Три клуба поборются за Балотелли

Нападающий "Брешии" Марио Балотелли близок к уходу из клуба.

Как сообщает Calciomercato, в трансфере 29-летнего итальянца заинтересованы "Галатасарай", канадский "Торонто" и американский "Лос-Анджелес Гэлакси".

Отмечается, что высока вероятность того, что Балотелли сменит клуб в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне на счету Балотелли два забитых мяча в 7 играх.

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