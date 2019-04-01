Три клуба поборются за Домагоя Виду
Летом защитник "Бешикташа" Домагой Вида, скорее всего, сменит команду, сообщает Duhuliye.
По информации источника, стамбульский клуб хочет продать хорватского центрбека за 15 миллионов евро, чтобы уладить проблемы с финансовым фэйр-плей.
На 29-летнего футболиста претендуют "Севилья", "Рома" и "Лацио".
В текущем сезоне Вида сыграл за "Бешикташ" 30 матчей и сделал 1 ассист. Его контракт с "чёрными орлами" рассчитан до 2022 года.
Не пропустите: Кариус просит "Ливерпуль" вернуть его из аренды в "Бешикташе". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Адвокат Новосельцевой: "Ивану должно быть стыдно прятаться в кустах от беременной жены"
-
Принадлежащий "Реалу" Хакими пропустит остаток сезона
-
1
"Реал" договорился о переходе бразильского форварда Гильерме
-
О трансфере де Лигта в "Барселону" может быть объявлено до матчей "Аякса" с "Ювентусом"
-
Мелкадзе отказался продлевать контракт со "Спартаком"
-
Педро интересен двум топ-клубам Серии А
-
7
Навальный - о ситуации с Кокориным и Мамаевым: "Устроили из правосудия какую-то гадкую клоунаду, дело не стоит выеденного яйца"
-
"Ювентус" назвал стоимость Алекса Сандро
-
Уэлбек может остаться в "Арсенале"
-
Будущее всего Китая. Как У Лэй из "Эспаньола" делает историю
-
Три клуба поборются за Домагоя Виду
-
Мелкадзе покинет "Спартак"
-
"Аякс" нацелился на игрока сборной Аргентины
-
"Челси" отложил переговоры с Хадсоном-Одои о продлении контракта
-
"Спартак" опубликовал ролик, посвящённый дерби с ЦСКА
-
Балотелли выдвинул ультиматум "Марселю"
-
Руни забил фантастический гол в матче МЛС
-
"Ювентус" определился с приоритетной трансферной целью на лето
-
11
Папа Римский призвал не боготворить Месси
-
Стала известна степень серьёзности травмы Дибалы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|29
|69
|2
|Атлетико Мадрид
|29
|59
|3
|Реал Мадрид
|29
|57
|4
|Хетафе
|29
|46
|5
|Алавес
|29
|44
|6
|Валенсия
|29
|43
|7
|Севилья
|29
|43
|8
|Атлетик Бильбао
|29
|40
|9
|Бетис
|29
|40
|10
|Реал Сосьедад
|29
|37
|11
|Эйбар
|29
|36
|12
|Леганес
|29
|36
|13
|Жирона
|29
|34
|14
|Эспаньол
|29
|34
|15
|Леванте
|29
|32
|16
|Реал Вальядолид
|29
|30
|17
|Вильярреал
|29
|29
|18
|Сельта Виго
|29
|28
|19
|Райо Вальекано
|29
|24
|20
|Уэска
|29
|22