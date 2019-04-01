Три клуба поборются за Домагоя Виду

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Три клуба поборются за Домагоя Виду

Летом защитник "Бешикташа" Домагой Вида, скорее всего, сменит команду, сообщает Duhuliye.

По информации источника, стамбульский клуб хочет продать хорватского центрбека за 15 миллионов евро, чтобы уладить проблемы с финансовым фэйр-плей.

На 29-летнего футболиста претендуют "Севилья", "Рома" и "Лацио".

В текущем сезоне Вида сыграл за "Бешикташ" 30 матчей и сделал 1 ассист. Его контракт с "чёрными орлами" рассчитан до 2022 года.

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