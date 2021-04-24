Три клуба поборются за Моуринью

Фото: твиттер Жозе Моуринью/Автор неизвестен

Португальский специалист Жозе Моуринью пользуется спросом среди европейских клубов.

По сведениям Daily Record, в услугах португальца заинтересованы "Валенсия", "Рома" и "Селтик". Шотландский клуб уже контактировал с тренером.

Ранее на этой неделе Моуринью был уволен с поста тренера "Тоттенхэма", который он возглавлял с осени 2019 года.

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