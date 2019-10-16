Три клуба поборются за нападающего "Реала" Васкеса

Форвард "Реала" Лукас Васкес может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Как сообщает ElDesmarque, борьбу за 28-летнего футболиста ведут "Арсенал", "Байер" и "Милан". Отмечается, что "сливочные" не буду удерживать игрока.

Контракт Васкеса с клубом истекает в 2021 году. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Васкеса один забитый мяч в 8 матчах.

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