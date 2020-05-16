Три клуба поборются за защитника "Локомотива" Кверквелию

Центральный защитник московского "Локомотива" Соломон Кверквелия привлёк внимание трёх клубов.

По информации "Чемпионата", купить 28-летнего грузина грядущим летом могут попытаться "Краснодар", "Ростов" и "Ротор".

Рыночная стоимость игрока оценивается в 6,5 миллионов евро. Его контракт с "железнодорожниками" истекает в следующем году.

В текущем сезоне из-за постоянных травм Кверквелия принял участие только в шести матчах "Локомотива", результативными действиями не отличался.

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